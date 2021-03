Kumsaa 'Marroo' Dirribaa erga du'eera jedhamee himame booda TV irratti mul'ate

Sa'aatii tokko dura

Ajjeefamuun isaa yoom himame?

Kumsaa 'Marroo' Dirribaa maal jedhe?

Miidiyaa biyya Qatar kan tahe Al-Jazeeran kan qophaa'u sagantaan 'The Stream' jedhamu, gaazexeessituu gurra horatte Femi Oke jedhamtuun dhiyaata.

Viidiyoon Marroo yoom waraabame?

Sagantaan 'The Stream' jedhamu kun amma dura Jawaar Mohaammad waltajjii gurra itti horatedha.

"'I am an Oromo first' yookaan 'Ani dursa Oromoodha' - jechuun waggootaan dura asirratti dubbate.