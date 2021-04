Giiftii Elizaabetiifi Ilma Mootii Fiilip: Ka'umsa jaalalaa gaa'ela waggoota 73’f bu'uura ta'e

Sa'aatii tokko dura

Of danda'u, of qajeelchuufi miira cimaa horachuu qaba ture. Isheen immoo dalaa warra mootii keessa addunyaa biraarraa dhokfamtee guddatte. Of qabduu, saalfattuu, akkasumas namaa namaaf yaaddudha. Lamaan isaanii wal simu.