Hidha Haaromsaa: Sudaan biyyoonni Afrikaa waliigaltee qabatamaarraa ga'uu akka deeggaraniif gaafatte

Sa'aatii tokko dura

Ministirri bishaan, jallisiifi inarjii Injinar Silashii Baqqalaa (PHD) ergaa fuula tiwiiitara isaaniirratti kaleessa baasaniin ijaarsi ulaan jalaan bishaan gadhiisu [two bottom outlets (BO)] xumuramee sirriitti bishaan akka warra gadiif dabarsu qoratamee ilaalameera jedhan.

Sudaaniifi Masriin garuu waliigaltee Cooperative Framework Agreement (CFA), waan hin mallatteessineef, waliigalteen dhimma hidha Abbayyaa ' 2015 Declaration of Principles on the GERD' biyyoota sadii gidduutti mallatteefame waa'ee bishaan hirmaachuu homaa hin dubbatuu jedhu.