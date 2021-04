Koronaavaayirasii: Namoonni siyaasaa Itoophiyaa Covid-19 itti hammaaterraa bayyanatan maal himu?

Daqiiqaa 5 dura

Namoonni siyaasaa BBC'n dubbiseefi koronaavaayirasiin itti hammaate akka himanitti vaayirasichi hamaa ta'uufi ummanni of dagachuu dhiisuun of eeggannoo akka cimsu watwaataniiru.

'Halkan shanan hafuura na kute'

''Of eeggannoodhaan leenjiirra turree dhumarratti yaadannoof maaskii ofirraa fuunee suuraa kaane.

''Adda of baasee manuman ture manaallee hin baane. Torban lama booda xiqqoo naaf wayyaa'e. Torban sadaffaatti ka'e hojii seene.''

''Akka kiyyatti halkan shanan tokko hafuura na kutee akka malee na dafqisiisee baay'ee na dadhabsiise. Yeroon jidduudhaan of wallaalerree jira.

''Gaafa tokko nan boqodha jedhee teessoorra taa'e yeroon itti kufe hin beekne. Kutaa adda of baase keessa jira. Lafattin yoggaa dammaqu lafa ture jechuudha.''

''Gara biyyaa deemeen ture. Namni maaskii hin godhatu, namni walirraa hin fagaatu, akkuma homtu hin jirreetitti isa ilaalu. Of qofaaf osoo hin ta'in maatii ofii, ollaa ofii, hiriyyaa ofiitif jecha waan kana eeggachuun hin barbaachisa.''

'Guyya sadii keessa du'uufin ture'

''Hospitaala dhaqeera. Hospitaala dhaqee akka ani afuura baafachuu danda'u erga godhanii booda qoricha adda addaa naaf kennani,'' jechuun ergasii manatti deebi'ani adda of baasanii turaniiru.

''Baay'ee baay'ee likkii malee natti hammaate ture. It was serious (cimaa ture).''