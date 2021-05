Aadaafi Seenaa: Oromoon Yayyaba Shananiin abuurratee, maaliif wantota shaniin qooda?

Falaasama lakkoofsa shan duuba jiru

Hayyuun Antirooppoolooji fi Qorataan Seenaa Oromoo Dr Gammachuu Magarsaa kitaaba isaanii, ''Sacred Knowledge Traditions of the Oromo of the Horn of Africa'' jedhu keessatti waa'ee duudhaa lakkoofsa shanii wayita ibsan, ''Oromoon seera uumaafi uumamaarratti hundaa'uun seera 'Yaayyaa Shanan' jedhu abuurrate,'' jedhan.