Qabxiiwwan shan mukaa'uufi miira yaadda'uu ittisuuf gargaaran-waggaa 400 duraafi amma

Waa'een kitaabarraa dubbisanii miira ofii of-gargaaruu wayita ka'u dhalli namaa kitaabota qabiyyee haaraan as ba'an filata. Kitaabi mata-duree 'The Anatomy of Melancholy' jedhuun bara 1621 barraa'e garuu hanga har'aatti qabiyyee dhala namaa fayyadu qabatee jira.

1. Miira ofii hubatanii of-bashannansiisuu

2. Faayidaa bishaan qorraa

3. Uumamatti michoomuu

4. Rakkoo qooddachuun rakkoo salphisa

5. Hojii ofirra hin tuulin, hojii malees hin taa'in

Adapted from Radio 4's programmes The New Anatomy of Melancholy and In Our Time by Eva Ontiveros.