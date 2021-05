Strait of Hormuz: US bidiruuwwan Iraan Galoo-galaanaa keessa jiran akeekkachiisuuf itti dhukaaste

Daqiiqaa 43 dura

Madda suuraa, US Navy

Dooniin Humna Eegumsaa Qarqara Galaanaa US bidiruuwwan Iraan gara dooniiwwan US Strait of Hormuz, jiranitti dhiyaatan akeekkachiisuuf itti dhukaasuu Pentaagon beeksiseera.