Mana namoota Maakrooniin kabaluun shakkamanitti Kitaabni Hiitlariifi meeshaan waraanaa argame

Daqiiqaa 19 dura

Shakkamtootni eenyu?

Shakkamaan kun yeroo Maakrooniin kabalu dhaadannoo "Montjoie et Saint-Denis! Down with Macronism" jedhu dhageessiseera. Wanti jedhe bara Meedivaalaa Firaans keessatti bakka dirreetti sagalee dhageessifamu ta'us xiinxaltootni garuu tapha fiilmii bara meedivaalaarraa Les Visiteurs (The Visitors) fudhatame jedhu.