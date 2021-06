Seenaa jireenya dubartii Ameerikaa beekamtuu turteefi hunda dhiistee monoksee taate

Daqiiqaa 38 dura

Madda suuraa, Courtesy of Mark Miller

Jireenya kadhannaa kanatti of kennuu isheen dura Aan Raseel Miiler jedhamuun beekamti turte. Haadha ijoollee kudhanii kan taate Aan dureettii beekamtuu sagantaa (paartii) gurguddaa qopheessitu fi sagantaa oppeeraa hedduu daawwattu turte.

Madda suuraa, Courtesy of Mark Miller

Waggaa shan booda wiirtuu Sisters of Our Lady of Mount Carmel kan kutaa biyyaa Illenooy Dees Pileeyins jiru seenuuf jecha qabeenya ishee hunda namaaf hirte.