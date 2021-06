Waraana Tigraay: Balaa beelaa ummata naannichaa mudate sadarkaa maaliirra jira?

Kana kan dubbatan marii yaa'ii biyyoota G7 durse qondaaltoota olaanoo US fi EU waliin taasifameerratti ture.

Dukkana halkanii keessa qotuu

Midhaan deeggarsaa hatamuu

Waamicha dhukaasa dhaabuu

Kamiyyuu hin taane. Waamicha US akka loltoonni Ertiraa naannicha keessaa bahaniif taasiseef deebii kennameen, ministirri Haajaa Alaa Ertiraa bulchiinsa Baayida balaaleefachuun 'waldhabdee biraa barbaachaafi nageenya dhabsiisuuf'' jedheera.

'Awwaalcha lakkaa'uuf hin turiinaa'

Qabeenyaa hedduun ni barbaachisa. US deegarsa dabalataa doolaara miliyoona 181 akka kennitu beeksiifte. Akkasumas deeggarsa biraalleen akka taasiftu eerte jirti.

Ergamaa Addaa US Jeef Fiildmaan, naanoo Tigraay keessatti ''awwaalcha lakkaa'uuf turuu hin qabmu'' jechuun akka akeekkachiisanitti, tarkaaniiffiin barbaachisu fudhatamuutu fala ta'a.

Alex de Waal Mana Barnootaa Fletcher School of Law and Diplomacy kan Yunvarsitii Tufts US keessatti argamuutti Daarektara Olaanaa Faawundeeshinii Nagaa Addunyaa ( World Peace Foundation)tti.