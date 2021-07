Dr Diimaa Noggoo: 'Paartileen siyaasaa Oromoo maqaaf malee jiru jechuun hin danda'amu'

Daqiiqaa 31 dura

Kanarraa kan ka'e humni kuni haasaa nagaatif qophiidhamoo qophii mitiin gaaffii keessa jira. Yeroo dheeraaf aangoorra turani, biyya keessaafi biyya alaatti of ijaaraniiru.

'Mootummaan qofaa isaa murteessuu hin danda'u'

'Paartileen Oromoo maqaaf malee hinjirani'

Dr Diimaa: Walumaagala paartileen siyaasaa Oromoo jiru jechuun hin danda'amu. Osoo jiraatani of mul'isu. Maqaaf jiru malee hin jirani.

Baay'een isaanii maqaadhuma dur ittiin ijaaraman akka alaabaa qabatanii isa ittiin deemu malee keessattuu warri paartilee kana hoogganna jedhan of jalaa caasaa bal'aa, ummata keessa diriiree miseensa bal'aa qabu hin qaban.

Kanaaf paartileen Oromoo kuni of keessa deebi'anii of ilaaluu qabu. Dura sagantaa isaaniirraa ka'uun dargaggoo ol adeemuuf gaaffii isaa deebisuu danda'urratti of hundeessuu danda'uu qabu.