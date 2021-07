Hidha Haaromsaa: Dirree addunyaa irratti hidha haaromsaaf kan falman Dr Injinar Silashii Baqqalaa eenyu?

Sa'aatii tokko dura

Dr Injinar Silashiin 'maal jechuu keessan kuni hidha kooti', 'It Is My Dam' jechuun deebiin kennan, dhaadannoo lammileen Itoophiyaa hanga ammaa mararsiifatan ta'eera.