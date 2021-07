Loltoota Daa'immanii: Daa’imman hidhatan waraana Tigraay keessa mul’achuufi gaaffii kaase

Sa'aatii tokko dura

Hiikni 'Child Soldier' (Loltoota Daa'imman) maali?

Waliigalteen UN: Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement jedhamuufi bara 2002tti hojiirra oole: ''Biyyoonni humna nageenyaa isaanii keessatti miseensonni umuriin isaanii 18 gadi tahe waraana kallattii keessatti akka hin hirmaanne mirkaneessuu qabu,'' jedha.