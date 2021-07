Dhoksaa miseensoota IS karaa suur-sagalee bilbilaatiin bahee

Namootni gara 900 ta’an Biriteen gadhiisanii garee IS fi gareewwan isa fakkaataniitti akka makaman tilmaamama.

Gartuun Islaamik Isteet (IS) jechuun of waamu kunis du’a namoota 14,000'f itti gaafatamaadha. Har’a lammileen Biriitish loltoota IS ta’an hedduun hin beekamiin jiru.