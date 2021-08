Waraana Tigraay irratti 'dubartoonni dirqiin gudeedaman, saal-qunnamtiif gabroomfaman' - Amnastii Intarnaashinaal

Komishiniin mirga namaa Afrikaa 'African Commission for Human and Peoples' Rights Commission of Inquiry' jedhamuufi Barreessaan Olaanaa UN hatattamaan ogeeyyii erguun olaantummaa seeraa fi haleellaa saal-qunnamtii waraana Tigraay akka qoratanis gaafataniiru.