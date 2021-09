Doorotii Batilar Giiliyaam: 'Ani rippoortara malee, hojjettuu manaa miti'

Daqiiqaa 39 dura

Doorotii Batilar Giiliyam barreessituu kitaaba 'Trailblazer, A Pioneering Journalist's fight to make the media look more like America' jedhuuti. Kitaabichi qabsoo gaazexeessitootni miidiyaan Ameerikaa biyyattii akka fakkaatu taasisan irratti fuulleffata.