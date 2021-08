Afgaanistaanitti kufaatiin US michootaafi morkattoota USf maal jechuudha?

Hunda dhiisanii baqachuun kun garuu amanamummaa US'tti balaa guddaadha. US'n akka michuu amanamtuutti ilaaluu keessatti akkasumas hamilee US dhimmoota addunyaa dura itti dhaabbattuuf balaa guddaadha.

Kibbi Veetinaam kan kufte loltootni US achii erga bahanii waggaa lama boodadha. Akka amma Ameerikaan michootni ishee loltoota ishee malee Afgaanistaaniin yeroo murtaaheef kka eegan gochuuf akka yaadde jechuudha.

US Veetinaamiin ni injifatamte, uummatichi wal-qoqqoodee ture, humni waraanaas hamilee loluu dhabeera.

Bara Waraana ololaa(Cold War) san keessa Veetinaam agarsiiftuu badiisaa taatus, US morkii san injifattee ture. Nato' niis hin laafne. Michootni US biyyittiirraa deeggarsa eeguurraa boodatti hin jenne. US siyaasa idila addunyaa keessatti kan aboo qabdu taatee itti fufte.