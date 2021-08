Namoota miidhama qaamaa qabaatanis hojii gurguddaa hojjachuun fakkeenya ta'an

Daqiiqaa 25 dura

Kilaawudiyaa L. Goordan

Hojii tola ooltummaa namoonni miidhama qaamaa qaban ispoortii akka argatan gochuu adda addaa keessatti hirmaachunis bara 2005tti badhaasa baayyee beekamaa 'Member of the Order of the British Empire (MBE) jedhamu argateera.