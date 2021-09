Afgaanistaan: Taalibaan, IS fi al-Qaayidaa garaagarummaan isaanii maali?

Yaaddoo guddaan kan dhufu gareelee al-Qaayidaan hidhata qabanii fi Islaamiik Isteet (IS) jechuun kan of waaman irraati. Gareeleen kunneen waggoota darban dadhabsiifamanillee ammallee jiru.

Madda/Ka'uumsa

Al-Qaayidaan miliyeenara lammii Sa'udii Arabiyaa ta'e Osaamaa Biin Laadaniin baroota 1980 gara dhumaa keessa hundaa'e. 'Al-Qaeda' jechi jedhu afaan ingiliffaatti yoo hiikamu, 'the base' ykn 'the network' akka jechuuti.

Islamiik Isteet ykn IS bara 2011 wayita gara biyya waraanaan unkuramaa turte Siiriyaatti babal'atu maqaa isaa gara ISIL 'Islamic State of Iraq and the Levant' jedhutti jijjiirratee, al-Qaayidaarraa of fageessuu labse.