Lammii Itoophiyaa sodaa Naaziif Juudoo eegalanii hanga daanii 6ffaatti fulla’an

‘Itoophiyaaf dorgomuu nan hawwa ture’

Ispoortichi kan ittiin nama miidhan osoo hin taane kan ittiin of eegan, ofirraa qolatan akka ta’e kan himan namni kun, of to’achuu fi of baruufis ni fayyada jedhu.