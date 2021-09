Afgaanistaan: Ameerikaan haleellaan dirooonii Kaabulitti gaggeessite namoota nagaa galaafachuu amante

Daqiiqaa 31 dura

Ajajni Gidduugaleessaa US, hojjetaan deeggarsa namoomaa tokkoofi ijoollee torbaa miseensota maatii isaa nama sagal, gaafa Hagayya 29 ajjeefamuu qorannoon mirkaneesse.

Haleellaan kun tarkaanfii xumuraa US Afgaanistaan keessatti fudhattee turtii waggoota 20 booda baatedha.Tikni Ameerikaa konkolaataa hojjetaa deeggarsaa san sa'aatii saddetiif bakka jiru hordofaa ture. Kunis IS-K damee IS naannicha keessa socho'utti hidhata qaba jedhamee waan amanameef jedhe Ajajaan Gidduugaleessaa US, Jeneraal Keeneet Makiinzii.