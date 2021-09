Dhaabbileen miti-mootummaa 31 waraana Tigiraay ilaalchisee UN'f xalayaa barreessan

Daqiiqaa 14 dura

Xalayichi marsariitii jaarmiyaa 'Global Center For the Responsibility to Protect' jedhu irratti kan bahe yoo tahu, dhaabbilee kanneen keessaa Axis Books, Alliance for Peace Building Association of Concord Africa Scholars, Ethiopian Community Develeopment kanneen jedhaman argamu.