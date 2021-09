US dubbii Diyaaqoon Daani'eel 'haasaan jibbinsaa hamaadha' jechuun balaaleffatte

Daqiiqaa 23 dura

Dubbii himaan Ministeera Haajaa Alaa US Wiixata darbe dubbii Diyaaqoon Daani'eel kana irratti yaada kennaniin ''haasaan jibbinsaa akkaasii hamaafi fudhatama kan hin qabneedha'' jechuun dubbachuu AFP'tu gabaase.

Amma dura gorsaan duguuggaa sanyii UN fi hooggantuun dhaabbata gargaarsaa US Samaantaa Pawaar waraana Kaaba Itoophiyaatti gaggeefamaa jiruun walqabatee aanga'ootni mootummaa olaanoon dubbiiwwan jibbinsaa namooma xiqqeessan fayyadamuun isaanii yaaddoo itti uumuu ibsanii turan.

Diyaaqoon Daani'eel maal jedhan?

Dhaabbata miti mootummaa 'Global Center for the Responsiblity to Protect' jedhamutti hoji gaggeessaa olaanaa kan ta'an Simoon Adamaas AFP'f yaada kennaniin haasaan Daani'eel dhugumatti kan nama jeequufi ofeeggannoon kan isa hankaakudha'' jedhan.