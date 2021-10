Itoophiyaatti mormitoonni aangoo federaalaa keessatti hammataman waa'ee muudamasaanii maal jedhu?

'Itoophiyaan nagaa ni argatti jedheen amana'

Muuxannoofi hirmaannaan siyaasaa muudamtotaa maal fakkaata?

Biyya Ameerikaatti State University of New York irraa gosa barnootaa Economics'n digirii jalqabaan eebbifaman. Digirii lammaffaas gosuma barnootaa Economics kan argatan yeroo ta'u, digirii sadaffaas New School for Social Research irraa Economics argataniiru.