Manni Maree Nageenyaa yeroo 10ffaaf dhimma Itoophiyaarratti mari'achuuf

Daqiiqaa 41 dura

Mana marichaaf ajandaa '' Peace and Security in Africa '' jedhu jalatti haala naannoo Tigraay irratti akka mari'atu ibsi mana marichaa beeksiiseera.

Erga Itoophiyaan hojjattoota UN torba biyyaa akka bahaniif ajaja dabarsitee as ammoo manni marichaa yoo mariif taa'u kun yeroo lammaffaaf.

Haata'u malee, biyyoonni A three plus one' jedhaman Keeniyaa, Niijar Tuniziyaa, Seent Viinsnat fi Za Giriiniinaadiis akkasumas Chaayinaa fi Russiyaan ibsichi faayidaa hinqabu jechuun mormutu dhagahame. Dhaabbatichi dhimma Itoophiyaatiif furmaata akka barbaadu biyyoonni kunneen akeekkachisaniiru.