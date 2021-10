Yuunivarsiitiin Dambi Doolloo Obbo Leencoo Lataaf doktora kabajaa kenne

Waggoota dheeraaf mirga Oromoof dubbachaa kan turan Obbo Leencoo Lataa, kitaabota 'Ethiopian State at the Crossroads' akkasumas 'The Horn of Africa as Common Homeland' jedhan Afaan Ingiliiziin barreessaniiru.