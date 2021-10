Jijjiirama qilleensaa: Karaawwanhin eegamne ja'a jijjiirama qilleensaa qolachuuf fayyadan

Daqiiqaa 46 dura

Jijjiirama qilleensaa qolachuun rakkoo dhala namaa fi dachee mudatee jiru isa hamaadha. Akka carraa ta'ee garuu sammuun rakkoo kanaaf fala qoru ulaa addunyaa guutuu keessaa tattaafataa jira.Furmaata nuti hin eegne hedduu qabatanii as ba'aa jiru. Maloonni ja'a, kanneen dhala namaaf haaraa ta'an, kan sagantaan BBC '39 Ways to Save the Planet' jedhu qixeesse kunooti.