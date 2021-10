Weellisaa beekamaan Gaanaa sababa 'raajii sobaa lubbuun koo balaarra jira' jedhe

Maaltu ta'e?

Raajii sobaa dhaabaa jechuun miidiyaa hawaasummaa gubbaatti kan maxxanse weellisaan kun ''eyyen lubbuun koo balaarra jira of oolchuuf baqachaan jira hanga biyyi kun seerri jiraachuu isaa natti agarsiiftutti'' jedhe.

''Hin gaha (enough is enough) dargaggoonni biyya kanaa amantoota ta'uun isaan dadhabsiiseera, Waaqa barreerra kanuma'' jechuun yaada isaa xumure.