Poppi Firaansis haala qilleensaarratti tarkaanfii cimaan akka fudhatamu waamicha taasisan

Barreeffamicha keessattis, keessattuu mata-duree 'On Care for our Home' jedhu jalatti, badiinsa naannoo ibsuun, barbaachisummaa tarkaanfiiwwan balaa kana hir'isanii cimsuun kaasa. Jijjiramni qilleensaa irra jireessaan nam-tolcheedha jedhan.