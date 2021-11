Waraana Tigraay: 'Qaamoleen hunduu waraana akka dhaaban mariisisuuf' Feeltimaan Itoophiyaatti imalu

Sa'aatii tokko dura

Dubbii himaan Waajira Haajaa Alaa Need Piraayis ''Waraanni kun dheerachuun gaaga'ama namoomaa ittuu hammeessuu malee bu'aa hin qabu,'' jedhan

Madda suuraa, Waajira Haajaa Alaa US

Waajirri Haajaa Alaa Ameerikaa ibsa Roobii baaseen ergamaan addaa US kan Gaanfa Afrikaa Jeefrii Feeltimaan Kamisaafi Jimaata gara Finfinneetti imaluun ''qaamoleen hunduu oppireeshinii waraanaa isaanii dhaabanii mariitti akka deebi'an'' yaalii akka godhan beeksiseera.

Dubbii himaan Waajira Haajaa Alaa Ameerikaa Need Piraayis ibsa kennan keessatti ''waraanni Kaaba Itoophiyaa hammaachaa deemuun, dhiibbaa inni tokkummaa biyyattiirratti qabu, nageenya lammiileefi hojjettoota mootummaa US achi jiranii kan xiyyeeffannoo keenya olaanaa ta'aniifi labsii yeroo muddamaa manni maree ministeerotaa raggaaseen yaaddofneerra,'' jedhan.

Need Piraayis yaada mootummaan isaanii amma duras irra deddeebiin kaasaa ture kan ''qaamoleen hunduu dhukaasa dhaabanii, mirgoota lammiilee nagaa akka kabajan'' jedhu ammas gaafataniiru.

US ofiin qofa karaa dippiloomasii rakkoo kana furuuf yaalaa hin jirtu, Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii, Gamtaa Afrikaafi qaamolee murteessoo biroo waliin hojjechaa jirras jedhan dubbii himaan Waajira Haajaa Alaa US.

Ergamaa addaa US kan Gaanfa Afrikaa Jeefrii Feeltimaan

''Uummatni Itoophiyaa marti nagaaf of kennanii rakkoolee jiran mariin akka furan waamicha goonas'' jedhaniiru.

Ergamaan addaa US Feeltimaan gara Itoophiyaa kan imalaa jiran US fi biyyootni alaa hedduun lammiileen isaanii gara Itoophiyaa imaluurraa akka of qusatan, kanneen achi jiranis achii bahuu akka sammuutti qabatan wayita dhaamanittidha.