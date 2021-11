Waraana Tigraay: Dippilomaatonni lola Kaaba Itoophiyaa hammaachaa dhufe dhaabsisuuf hojjechaa jiru jedhame

Daqiiqaa 33 dura

Mootummoonni dhimma misoomaarratti gamtooman Intergovernmental Authority on Development (IGAD) jedhamus waraanni atattamaan akka dhaabbatuuf ibsa Kamisa baaseen gaafateera.

Yaaliin dippilomaasii biyyoota gara garaa taasisaa jiran kun, US fi biyyootni alaa hedduun lammiileen isaanii gara Itoophiyaa imaluurraa akka of qusatan, kanneen achi jiranis achii bahuu akka sammuutti qabatan wayita dhaamanittidha.

Mootummaan US akeekkachiisa kana baasuu hordofee hojjettootni mootummaa US kan hojii ariifachiisaarra hin jirre fedhaan Itoophiyaa gadhiisanii akka bahan hayyamni kennamuu miidiyaaleen US gabaasaniiru.