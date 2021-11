COP26: Chaayinaafi US dhimma jijjiirama haala qilleensaarratti waltumsuuf waliigalan

Ministira Dhimma Alaa duraanii US Joon Keerii

Chaayinaafi US waggoota kurnan dhufaniif dhimma jijjiirama haala qilleensaarratti waltumsuuf waliigalan. Waliigalteen kora dhimma jijjiirama haala qilleensaa, COP26, Gilaasgoow irratti ifoome kun kan hin eegamneefi nama ajaa'ibsiise jedhameera.

Addunyaarratti biyyoota lamaan CO2 gara qilleensaatti gadhiisuun faalama hunda caalaa qaqqabsiisaa kan jiran Chaayinaafi US kora COP26, irratti akka waltumsan beeksisuun isaanii tarkaanfii abdachiisaa ta'uu isaa himamaa jira.

Chaayinaa bakka bu'uun dhimma jijjiirama qilleensaarratti kan mariyatu aanga'aan olaanaa Xie Zhenhua jedhamu rippoortarootatti akka himetti jijjiirama haala qilleensaa irratti "garaa garummaa caalaa Chaayinaafi US gidduu waliigaltee caalaatu jira," jedhe.

Pireziantiin US Joo Baayidaniifi Pireziantiin Chaayinaa Xi Jinping torban dhufu karaa virchuwaal walgahu jedhamee eegama.

Dhimma jijjiirama haala qilleensaarratti ergamaa US kan ta'e ministirri dhimma alaa duraanii US Joon Keeriin, Chaayinaafi US "hanqina dhimmoota irratti wal dhabanii hin qaban, garuu jijjiirama haala qilleensaa irratti ammoo milkaa'uun karaa waltumsuun qofadha," jedhan.