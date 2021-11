Lola Tigraay: Lola Itoophiyaa keessaatti deemaa jiruun walqabatee hawaasni addunyaa maaliif yaadda'e?

Daqiiqaa 43 dura

Ministirri Dhimma Alaa US Antoonii Biliinkan gara Keeniyaatti qajeelaniiru. Achittis lola biyya Itoophiyaa keessa jiru ni mari'atu jedhamee eegama.

Lammiileen US fi UK Itoophiyaa gadhiisanii akka bahan itti himameera. Akka ibsa ministeera Biritiishitti ''osoo balaliin xiyyaaraa daldalaa osoo jiruu,'' bahuu qabu.

Wanti Itoophiyaa keessatti dhalate Gaanfa Afrikaafi addunyaa bal'oof wanti akeeku bal'aadha jechuun dhiibbaan dippilomasii Afrikaafi US dabalaa jira.

Maaliif yaaddessa?

Itoophiyaan biyyoota Afrikaa muraasa ''qindoomina fedhii'' US seenan keessaati.

Itoophiyaa keessa mootummaan tasgabbii qabummoo hariiroo kanaaf murteessaadha. US bara 2016 - 2020 deeggarsa maallaqaa dolaara biiliyoona 4.2 Itoophiyaatiin deeggarteetti.

Haata'u malee, Gaanfa Afrikaatti Ergamaan Addaa US Jeeferii Feltimaan bulchiinsa Sooriyaa Bashar al - Asaadiin wal bira qabuun imaammati mootummaa federaalaa ummata bal'aa beelaaf saaxile jechuun qeequu hin dhiifne.

Dhuguma Finfinneen haleellaaf saaxilamtee?

US lammiileen ishee akka bahan ergaa dabarsite, Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad ammoo Labsii Yeroo Muddamaa labsan. Namoonni dabalataa akka waraana seenan waamicha taasisan.

''Gara [Finfinnee] qajeeluu itti fufna ... garuu fedhiin keenya uggura kaasuu waan ta'ef dhimmi keenya waa'ee Finfinnee miti,'' jechuun Dubbii Himaan TPLF Getaachaw Radaa BBC Focus on Afrikaaf himan.

Marii nagaa ni jiraa?

Karaan tokko lamaan isaanii akka mariif taa'an gochuun danda'amu yoo Ameerikaafi Chaayinaan akkasumas Turkiin waliin socho'anidha jedhu dippilomaatiin duraanii US Tiboor Naagi.

''Yoo US fi Chaayinaan waan walfakkaataa jedhan Abiy wanta didu miti.''

Waraanni kuni maalirratti?

