Ajjeechaa Malcolm X 1965: namoonni lama adabbiin isaanii addaa cituuf

Daqiiqaa 43 dura

Hoogganaa mirga namoomaa US kan ture Malcolm X bara 1965tti ajjeesuun kan itti murame namoonni lama, adabbiin isaanii addaan cituuf.

Cyrus Vance Jr miidiyaa New York Times'tti akka himanitti, FBI fi poolisiin ragaa jara kana bilisa baasuu malu waltahuun dhoksaniiru jedhan.

Namoonni sadan kunniin sochii siyaasaafi amantaa kan tahe dhaabbata 'Nation of Islam' jedhamu keessatti miseensota kan tahan wayita tahu, sadanuu ergasii dhiifamaan gadhiifamaniiru. Ergasii Islaam 2009 keessa lubbuun dabre.

Gaaffiifi deebii gaazexaa New York Times wajjin taasisaniin, Aabba Vance maqaa dhaabbilee seera raawwachiisaniin dhiifama gaafataniiru. Maatii Aziz fi Islaamif haqni dabeera jedhan.

Waggoota dheeraaf dubbi-himaa 'Nation of Islam' tahuun kan tajaajilaa ture yogguu tahu, boodarra garuu ejjannoon isaa laafaa dhufe. Jaarmiyaan Nation of Islam Ameerikaanonni sanyii gurraachaa fottoquun akka of danda'an kan qabsaa'u ture.