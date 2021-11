Dhimmoonni ijoon US Afriikaa waliin hojjachuuf irratti xiyyeeffattu maal fa'i?

Daqiiqaa 30 dura

1: Daldala

Kana malees, Ameerikaan sochii Build Back Better jedhamuun ''qaawwa bu'uuraalee misoomaa idil-addunyaa xiqqeessuuf'' kaayyoo akka qabdu beeksiisan.

Sagantaa haaraa The Global Covid Corps jedhamuutiin dhaabbileen daldalaa Ameerikaa biyyoota deeggarsi loojestiikii isaan barbaachisu waliin karaa ''the last mile'' jedhamuutiin waliitti fida jedhan.