Gudeeddiin maali? Gudeeddiin gaa'ila keessaahoo? Seera Itoophiyaa keessa jiraa?

Sa'aatii tokko dura

Gudeeddiin gaa'ila keessaa maali?

Seera Itoophiyaafi gudeeddii gaa'ila keessaa

Ogeettiin xiin sammuu Nuniyaat Gosaayee yeroo ammaa dhaabbata The Association for Women's Sanctuary and Development (AWSAD) jedhamu keessa namoota gaa'ila keessaa bahanis ta'e hin heerumne kanneen miidhaan saalaa irra gahe ni gorsiti.