'Mariin nageenyaa dhimma koo miti, hojiin koo waraanuudha' Let Jen Baacaa Dabalee

Sa'aatii tokko dura

Let Jen Baacaan haal duula gaggeeffamaa jiruu, galma isaa fi MM adda waraanaatti argamuu isaaniin bu'aa argamee fi waraanicha dhaabuuf marii godhamu irratti BBC waliin turtii taasisaniiru.

Let. Jen Baacaa : Loltuu Wayyaaneen ijaare Finfinnee galee Itoophiyaan diiga jechuun hanga Shawaa Kaabaatti galuun isaa ni beekama. Ofirraa ittisuudhaan dadhabsiisuun sana booda deebisnee waraanuu qajeelfama jedhuun humna kana ji'a tokko guutuuf ittisaa turre.

Let. Jen Baacaa : Eeyyee wal qabata. MM gara sana deemuun isaanii humna loltuu baay'ee dabale. Tokko isaan bulchaa biyyaati. Akkasumas baay'ee kan jaallatamanii fi kabajamaniidha. Hojjetaa jabaa, uummata kan jaallatanii fi guddaa fi xiqqaa osoo hin jedhiin kan kabajan tahuu isaanii namni haamilee qabu kamuu kan isaan hin jaallanne jiru.

Let Jen Baacaa : Waajjira taa'anii gaggeessuufi adda waraanaatti bakki dhukaasni jiru galanii gaggeessuun hanga samiif lafa kanaa garaagarummaa qaba.

Let Jen. Baacaa : Waraanni yeroo gaggeeffamu iskireenii [screen[ dhaan 'Situation Room' taa'anii ilaalu. Biyya kamittuu ni godhama. Waraanni gara waajjiraatti ni tamsa'u. Achirraa ilaalu.

Let Jen Baacaa: Maal akka jedhan eegamaree. Humna isaaniin, dandeettii isaaniin miti kan as gahan. Humnaa fi dandeettii namoota isaan erganiinidha as kan gahan. Kanaafuu gooftota isaanii gammachiisuuf maal jedhuree?