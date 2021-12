Doonaald Tiraamp MM duraanii Israa’el ‘amanamummaa hin qabu’ jedhanii qeeqan

Aab Tiraamp gaazexeessaa Israa’el Baaraak Raaviditti kitaaba isaa ‘Trump's peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East,’ jedhuuf waliin haasa’anitti, Aab Neetaniyaahuun Joo Baayidan filannoo bara 2020 injifannaan jarjarsuun baga gammaddee jedhanii eebbisanii jedhan.