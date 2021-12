Kongoo: Mana nyaataa namoonni Ayyaana Qilleef walitti qabamanitti bombiin namoota jaha galaafate

Sa'aatii tokko dura

Haleellaa of galaafataan Rippablika Dimookiraatawaa Kongoo magaalaa Benii mana nyaataa namoonni keessa baay’atanirratti dhooseen yoo xiqqaate jaha ajjeefamuu qondaaltonni himan.

Poolisiin namtichi gamoo manni nyaataa irra jiru akka hin seenne dhorkuus, balbalatti of dhoosee ofiifi namoota shan biroo galaafate.

Gareen hidhate kuni garee Islaamik Isteet (IS) waliin hidhata qaba.

Kanneen ijaan argan lama AFP’tti akka himanitti yeroo boombichi dhohe namoonni 30 ol resturaantii In Box jedhamu keessa turani.

Baha Kongoottis of ijaaree kiristaanota dabalatee ajjeechaa kumaatama lammiilee nagaarra geessisuun himatama.

Bitootessa darbe US, ADF’tiin tarree garee shororkeessaa IS waliin hidhata qabu jala keesse. IS illee ADF waliin michooma akka qabu hime.