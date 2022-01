Saamicha onlaayinii: Qaamota nu gowwoomsuun nu saaman akkamiin ofirraa qolanna?

Jaarmiyaan dhimma hanna onlaayinii qolachuurratti hojjetu-Which- jedhamu erga weerarri koronaavaayirasii eegalee as UK keessatti hanni akkasii dhibbeentaa 33'n dabaleera.

'Hanni kun waan qoosaatti ilaalamu miti'

Akkanni jedhutti erga daldalli onlaayinii akkaan babal'achuu eegalee as warri goyyoomsanii nama hatan carraa guddaa argatan, inumaa marsaritii fi akkaawuntii isa dhugaa fakkaatu diriirsanii namoota miiliyoonaan lakkaa'am saamuu eegalan.

Adam French, gulaalaa olaanaa Which

"Battalleewwan yookiin gaaffileen gaggabaaboon battaluma onlaayinii seentan gaafatamtan yeroof qoosaa fakkaachuu danda'u. Garuu odeeffannoo karaa kanaan isinirraa argamu deebi'ee isinumaan nyaata. Kanaafuu namoonni waan akkasii keessa seenuurraa akka of qusatan gorsina. Yoo gaaffileen dhiyaatan qoosaa fakkaatanillee,'' jedhe.

Goyyoomsamee saamamuu koo yoon shakke maalin godha?

Jaarmiyaan Action Fraud jedhamu namoonni `nageenyummaasaanii mirkaneeffachuuf 'Take Five to Stop Fraud' jedhanii deebisuu qabu. Kunneenis: