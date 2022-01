Hogganaan fonqolcha Burkinaa Faassoo Leetanaa Konoleel Daamibaa eenyuu?

Daqiiqaa 9 dura

Innis boromtuudhuma waggaa dhalootasaa 41ffaa kanajateetti piresidaantii ofii jechuun of muude.

Maddi oduu Rooyitarsi akka gabaaseetti, Let. Konooleel Daamibaan Wiixata Amajjii 24, 2022 istuudiyoo ifa -xinnoo qabu keessa taa'uun, pirezidaantii biyyattii duraanii kan amma hidhaarratti argaman Rook Kaabore aangorraa buusuu karaa kaapiteenii isaanitiin beeksiisan.

Let. Koloneel Daamibaan aangoo ''Pirezidaantii Gootoota Sochii Nageenyaafi Deebiisanii Ijaaruu'' jedhu qabachuun, hoggantoota waraanaa hoggansa qindoomiinaa sadii Afriikaa Lixaa hundeesse.

Ilaalchi kunis osoo Let' Konkoleen Daamibaan erga aangoo qabateen booda ummataaf haasaa kan taasisan kaleessa ture. Kunis qondaalli kun ija ummataa kan soodatu ykn pirezidaantii ta'u kan shakkisiisuudha jedhu kaan.

Akkasumas Let. Kolooneel Daamibaan ogeessaa akaadaamiis ni fakkaata. Kitaaba Waraanaa fi Shororkeessaa Afriikaa Lixaa - Deebiiwwan Sirrii hintaane? jechuun barreesseera.

Ibsa bakka isaa kaapteenaan fonqolcha motummaa beeksiiseen dubbifame irratti, Let. Koloneel Daamibaan sababii guddaan akka Mr Kaaboreen aangorraa kaafaman taaseesee haala nageenyaa badaa adeemeedha.

Let Koloneel Daamibaan torbanoota torbaan dura duula farra shororkessummaa kaaba biyyattii keessatti gaggeeffame hogganusaatiin pireezidaantichaan guddinni kennamuf illeen hogganaasaa aangoorraa kaase.

Maddeen tikaa akka jedhaniitti Let. Kolooneenis murtee hoganaasaa duraa aangoorraa kaasuu fudhachu baayyee waan nama dinqsiisiu hin ta'e, sababii ''walakkaa tarkaanfiiwwan hogganaansaa duraanii fudhate nama raawwachu hin dandeenye ta'eef,'' jedhu.

Seenaan dugduubee Let. Koloneel Daamibaa qondaaltoota waraanaa Burkinaa Faassoo kaaniin walfakkaataadha.

Ajajaan US Afriikaa New York Times'f akka mirkaneesseetti, Let Koloneel Daamibaa koorsiiwwan waraanaa Ameerikaatti fudhachuun bara 2010 hanga 2020tti leenjii'uun seera waarana hidhannoo fi eegumsa mirgawwan namoomaa irratti qajeelfamoota fudhachu mirkaneesseera.