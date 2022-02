'Sirni Israa'eel Paalestaayinootarratti raawwattu Appaartaayiidiidha'- Aministii

2 Guraandhala 2022

Waliigalteewwan idila addunyaa sadii Apaartaayiid akka balaaleffatamu mallateeffameera. Kanneen keessaa tokko bara 1973 kan mallatteefame 'International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid' dha.