Sudaan Abiyyeetti ajajaan humna nagaa UN M/J Kaffaaloon lammii Naajeeriyaan bakka buufame

Sa'aatii tokko dura

Meejara Janaraal Kafiyaalawu Amdee Tasamaa digriisaanii jalqabaa Akaadaamii Raashiyaa 'Command and Control of Military Unit and Formation' irraa kan argatan yoo ta'u, diigriisaanii lammaaffaa ammoo Yunivarsitii UStti argamu Ashilaand Yunivarsitii jedhamurraa Bulchiinsa Bizinasitiin argataniiru.