Faayaa fi uffannaan aadaa dubartoota Oromoo waa'ee eenyummaa isaanii maal hima?

Sa'aatii tokko dura

Yunivarsitii Kaaliforniiyatti Piroofesara Artii fi Seenaa kan taate Perii Kileem, dhiyeenya qorannoo gaggeessite irratti hundaa’uun mataduree “Dressing Modern Like Our Mothers: Dress, Indentity and Cultural Praxis in Oromia” jedhuun kitaaba maxxansiisteetti.