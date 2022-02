Qorichoonni laggeen keessa gataman fayyaa addunyaaf yaaddoo uumuu qorannoon mul’ise

Daqiiqaa 38 dura

Qorannoon Yunivarsiitii of Niiw Yorkiin taasifame kuni qorannoo guddicha sadarkaa addunyaatti gaggeeffamedha.

Lagni Naam Kaan jedhamuufi Laawositti argamu hammi qorichoota of keessaa qabu xiqqaadha

Qorannoon kuni barruu Proceedings of the National Academy of Sciences [Afaan Ingiliziitti geessa] irratti bahe.