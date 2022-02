Waraana Yukireen: Baayidaan maaliif Yuukireenitti waraana hin ergani?

Nageenya biyyaalessaa irratti dhiibbaa waan hin qabneef

Baayidan giddu-seentummaa waraanaa hin filatan

Ameerikaanonni waraana hin barbaadan

Balaa walitti bu'iinsa humnoota gurguddoo addunyaa

Waliigalteen US loltuu akka ergitu dirqisiisu hin jiru

There is a certain irony here, given that the conflict is about Putin's demands for guarantees that Ukraine never be allowed to join the military alliance, and Nato's refusal to give them.