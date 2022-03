Waraana Raashiyaa fi Yukireen: Addunyaa interneetiin ala gochuuf jiraa?

Daqiiqaa 7 dura

Raashiyaa fi interneetiin walirraa cituu maluu?

Mootummaan Yukireen kubbaaniyyaawwan teeknooloojii biyyattii keessa jiran tajaajila isaanii Raashiyaarraa akka kutan gaafateera, waamicha kana booda lakkoofsi dhaabbilee Raashiyaarraa of qoollifatanii guyyuu dabalaa jira.

Kubbaaniyyaan guddichi tajaajila interneetii maamilootaaf dhiyeessuufi itti gaafatamummaan Interneetii bulchu ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), gaaffii kanaaf deebii ''Lakkii'' jedhu kenneera.