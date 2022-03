Waraan Yuukireen: Basaastota Lixaa waan sammuu Puutiin keessa jiru argachuuf ifaajan

Daqiiqaa 19 dura

Adda of baasuun isaanii suuraawwan qondaaltota waliin wayita mari'atan kaafaman irrattiyyuu ni mul'ata.

Nama qofaasaa murteessu

Madda irraa argatan eeruu irraa kan of qusatan basaastonni lixaa hooggantoota Raashiyaa caalaa karoora Putiin akka beekan ibsan.

Aab Putiin caasaadhuma isaanii keessattiyyuu moggaatti of baasu jedhu qondaaltonni basaasaa, odeeffannoon isaan qoru alaa akka seenu, keessaas akka ba'u homaatuu hin fedhan.

"Dubbiima ofii uumaniin miidhamu. Caasaadhuma isaanii keessaayyuu muraasa dhagahanii kaan qoollifatu. Kun yaada keessummaa addunyaati,'' jedha Pirofeesarri Xiin-sammuu fi barreessaan kitaaba waa'ee egeree ''The Psychology of Spies and Spying'' Adrian Furnham.