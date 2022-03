'Wixineen US HR6600 yoo ragga'e Itoophiyaa, nageenya gaanfa Afriikaa miidha' - Mootummaa Itoophiyaa

Daqiiqaa 55 dura

Wixineen HR6600 maali?

Wixineen HR6600 mataduree 'Tumsa tasgabbii, nagaafii dimokiraasii Itoophiyaa deeggaruu' (To support stabilization, peace and democracy efforts in Ethiopia) jedhuun mana maree bakka bu'oota Ameerikaatiif dhiyaate.