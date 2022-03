Wiil Ismiiz kabballaa isaaf Kiriis Rookifi kaanis dhiifama gaafate

Sa'aatii tokko dura

Boordiin jaarmiyaa badhaasa Oscars qopheessuu, Academy of Motion Picture Arts and Sciences, 'Academy's Board of Governors' Wiil Ismiiz irratti tarkaanfii fudhachuu irratti marichachuuf Roobii dhuftutti beellama qabateera.